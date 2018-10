Novia de Diego Armando Maradona llegará a Dorados Femenil

Después del arribo de Diego Armando Maradona a la dirección técnica de Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, su novia Rocío Oliva llegará como refuerzo, pues en los siguientes días se incorporará al Pez como refuerzo femenil.

La mujer de 28 años es una deportista que ha militado en clubes de las divisiones inferiores de Argentina como el Club Atlético Excursionistas en 2017 y el River Plate Femenil.

La pareja de Maradona podría tener su presentación contra el Zacatepec en un amistoso, así lo informó ESPN.

A nada de cumplir un mes de la llegada del argentino al balompié mexicano, antes pasó por la dirección técnica del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos entre 2011 y 2012 y cuatro años más tarde volvió a mencionado país para encargarse del Fujairah SC, con el cual permaneció 11 meses.

Maradona solicitó a Messi que no regrese a la Selección de Argentina

El entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, solicitó al atacante Lionel Messi abandonar a la Selección de Argentina.

“Le diría (a Messi) que no venga más. Que se retire. Él siempre tiene la culpa de todo. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Le digo, que no vayas más loco", comentó.

