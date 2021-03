Novia de Cristiano Ronaldo revela la actividad doméstica que tiene prohibido hacer

Sin duda escuchar el nombre de Cristiano Ronaldo es pensar en la estrella del fútbol, y aunque conocemos algunos detalles de su familia, su vida personal es casi un misterio, sin embargo, Georgina Rodríguez, novia del futbolista, ha revelado algunos secretos privados del famoso deportista.

Y es que pese a que seguido comparten con sus fans fotos y videos de su vida en Turín, de sus trabajos y ocupaciones, no suelen revelar públicamente detalles de cómo es el día a día de una estrella como Cristiano en la intimidad de su hogar.

Georgina dijo que "Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar”. Por lo que agregó que al llegar a casa, Cristiano Ronaldo, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa, por lo que aunque tienen chef dijo que en ocasiones ella misma cocina.

Esta es la peculiar prohibición que tiene Cristiano Ronaldo en casa.

Novia de Cristiano revela que le tiene prohibido

Y es que Georgina decidió romper por un ratito ese blindaje y, en una nota con Sportweek, misma que La Verdad Noticias retomó y se refirió al otro lado del portugués: “cuando Cristiano es sólo Cristiano y no uno de los mejores jugadores del mundo”.

Pero lo que ha sorprendido a los fanáticos es la prohibición que le tiene dejado al portugués y estrella del fútbol. Cristiano tiene terminantemente prohibido cambiar bombitas.

"Es imposible, tenemos unos techos tan altos... ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo? Mejor no”.

Georgina declaró que le tiene dicho a Crisniano Ronaldo que debe cuidarse y dedicarse a lo que mejor en lo que haces. “Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia", reveló la modelo y empresaria nacida en Argentina.

Así mismo, la novia del futbolista reveló que suelen compartir el gimnasio porque solo hay uno en su casa, esto cuando le preguntaron si Cristiano la presiona para hacer ejercicios o si en algún momento la ha llegado a corregir.

“Aprendí mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres un reflejo de lo que ves … Y yo lo veo. Entonces, aunque ya era una mujer sana y deportiva, hoy y todos los días gracias a él me siento aún mejor”.

Aunque dijo que al principio si le daba vergüenza entrenar junto a él, sigue siendo Cristiano Ronaldo. “Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración y mi gran amor”.

