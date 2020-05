Novak Djokovic sale de la cuarentena para volver a las canchas

El tenista serbio número uno del mundo en el Ranking de la ATP, Novak Djokovic, dejó su confinamiento en Marbella para volver a Belgrado para prepararse para la gira que tendrá de exhibición, que él mismo ha organizado.

Djokovic junto a otros tenistas de clase mundial que se darán cita en el llamado Adria Tour, que recorrerá los Balcanes, son el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki, el austriaco Dominic Thiem y el bosnio Damir Dzumhur.

El tour estará comenzando el próximo 13 de junio en Sarajevo y culminará el día 5 de julio en la ciudad de Belgrado, en ese lapso estará recorriendo las ciudad de Serbia, Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina.

"He tenido a diferencia de muchos la oportunidad de entrenar casi todos los días porque estuve en una casa que tiene una cancha. Pero no lo he publicado en las redes para no causar la ira de algunos", declaró Djokovic en rueda de prensa en Belgrado.

El torneo "Adria Tour" comenzará en Serbia (13 y 14 de junio), seguirá en Croacia (en la ciudad adriática croata de Zadar, 20 y 21), Montenegro (27 y 28), y concluirá en Bosnia-Herzegovina (Banja Luka, el 3 y 4 de julio, y Sarajevo, el 5 de julio).

Sin embargo, Djokovic señaló que aún no están cerrados los partidos en Montenegro y Bosnia-Herzegovina, ya que continúan las negociaciones con las federaciones de esos países.

"El torneo es de carácter benéfico, y todos los ingresos (...) irán a organizaciones humanitarias", dijo Djokovic, quien señaló que las estrellas llegan "gratis por mi buena relación con ellos y por el carácter humanitario" del torneo.