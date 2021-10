Novak Djokovic no participaría en el Abierto de Australia

La participación de Novak Djokovic en el Abierto de Australia no está segura, debido a las duras medidas sanitarias que estableció el gobierno de este país para todos los participantes.

“Habrá muchas restricciones. Están tratando de que este año, las condiciones sean mejores. El problema es que viajes en el avión con una persona positiva, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Eso les pasó a 70 jugadores este año.

“Me gustaría que todos los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada en absoluto. La verdad, no sé si voy a jugar el Open de Australia. La situación no es nada buena”, reveló el serbio.

¿Novak Djokovic se vacunó contra COVID-19?

El Abierto de Australia tendría la ausencia de Novak Djokovic.

Ante la información que recientemente ha circulado en relación de que Novak Djokovic no se ha vacunado contra el COVD-19, el tenista no confirmó ni negó tales dichos, únicamente pidió que no se juzgara a las personas que decidan no aplicarse la vacuna.

“Existe mucha división en la sociedad, entre los que se han vacunado y los que no. Esto para mí, es aterrador. Que se juzgue a alguien si quiere decidir si se vacuna o no… me hace sentirme decepcionado con la sociedad. No revelaré si estoy vacunado o no. Es un asunto privado. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré. Solo eso”, sentenció Novak Djokovic.

Novak reanuda entrenamientos

Novak Djokovic reanudó sus entrenamientos.

El número uno del mundo ha dado a conocer como ha sido su proceso de entrenamiento junto a su equipo de preparadores.

“He empezado a entrenar hoy. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que tomé una raqueta. Sí que he estado entrenando mi estado físico, pero ha sido hoy cuando he vuelto a jugar al tenis”, comentó Novak Djokovic.

