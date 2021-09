Novak Djokovic llora tras perder ante Daniil Medvédev en la final del US Open

El serbio Novak Djokovic no pudo contener las lágrimas sobre el final de su partido con Daniil Medvédev, que consagró al ruso como ganador del US Open (US Open) este domingo con parciales de 6-4, 6-4, 6-4.

Antes del cambio de pista previo al último juego, ambos jugadores tomaron un descanso y se sentaron. Con pocas posibilidades de ganar, Djokovic sucumbió ante sus emociones. Se puso una toalla en la cabeza para ocultar su angustia y desesperación por la meta incumplida y comenzó a llorar.

Ya en el segundo set, el tenista serbio había dado muestras de la frustración que sentía rompiendo su raqueta contra el piso. Aunque en otras ocasiones había terminado silbado y criticado por perder la calma en sus encuentros, esta vez recibió el apoyo de la multitud.

Novak Djokovic es el mejor del mundo

En las redes sociales, muchos usuarios demostraron su simpatía por el tenista número uno del mundo, afirmando que finalmente la presión le había pasado factura. Según informa el portal RT en Español.

No obstante, una minoría de internautas parece menos inclinada a simpatizar con Djokovic. Uno de ellos recordó las palabras del tenista durante los Juegos Olímpicos de Japón, cuando dijo que vivir con presión en la cima del deporte "es un privilegio".

En ese entonces, la gimnasta estadounidense Simone Biles anunciaba su retiro de las competencias de Tokio debido a cuestiones de "salud mental", ya que la presión de volver a casa con la medalla de oro la había superado.

Djokovic se quedó sin el oro en Tokio 2020

Djokovic mostró su molestia en Tokio 2020.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Djokovic llegó a la final del US Open con el sinsabor de haberse quedado sin la medalla de oro en los Olímpicos y buscaba hoy una gesta histórica.

No solo quería igualar el registro de Rod Laver ganando los cuatro torneos del Grand Slam en una sola temporada, sino romper el empate de 20 trofeos que continúa compartiendo con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

