Novak Djokovic confirma que no estará en el US Open

Este viernes, el tenista serbio Novak Djokovic dio a conocer que no participará en el US Open, ya que a través de redes sociales confirmó de manera oficial que no estará en la partida del último Grand Slam del año.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis colegas los jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente", expresó.

Cabe recordar que, al no estar vacunado, el serbio Novak Djokovic no puede ingresar a Estados Unidos aunque cambios en las políticas internas habían encendido la ilusión de que esta reglamentación cambiara antes del comienzo del US Open. Nada de eso sucedió.

Novak Djokovic no planeaba jugar el US Open

Novak Djokovic

De hecho, el ex N°1 del mundo nunca apareció en el afiche de promoción del torneo mientras que en su página oficial, Djokovic tiene una sección donde están los torneos planeados para jugarse y no estaba el US Open en calendario, según ESPN Digital.

Este jueves fue realizado el sorteo del Abierto de los Estados Unidos y los máximos favoritos del US Open tienen rivales. Por la parte superior del cuadro de favoritos aparece Daniel Medvedev. El máximo favorito y campeón defensor debutará ante Stefan Kozlov.

Sin embargo, el ruso tiene a Nick Kyrgios (debuta ante Kokkinakis), Pablo Carreño Busta (primera frente a Dominic Thiem) y Felix Auger Aliassime (abre ante un qualy) en su sector, camino a semifinales.

Favoritos para ganar el US Open

Como potencial rival en semifinal tiene a Stefanos Tsitsipas. El griego debutará ante jugador surgido de la qualy y tiene a Matteo Berrettini 8abre ante Hugo Dellien), Casper Ruud (primera ante Kyle Edmund) y Taylor Fritz (qualy en primera) en su sector.

Por la parte inferior se encuentra Rafael Nadal. El español, cuatro veces campeón del torneo, debuta ante el invitado austaliano Rinky Hijikata Por ese sector aparecen Diego Schwartzman (abre ante Jack Sock), Cameron Norrie y Andrey Rublev.

