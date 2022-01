Novak Djokovic comparte un mensaje mientras sigue varado en Australia

El serbio sigue esperando cuál será el veredicto final sobre su situación/Foto: El Universo

Novak Djokovic continúa alojado en un centro de retención en Melbourne, Australia, mientras está a la espera de la nueva audiencia ante un juez de la ciudad que se realizará el lunes 10 de enero para saber si será expulsado definitivamente de dicho país después de que le anularon su visado de entrada a la nación.

Pese a la polémica, el tenista mundial número uno envió un mensaje a través de sus redes sociales, para agradecer a todas las personas alrededor del mundo que lo están apoyando. "Gracias a mi familia, a mis amigos, a Serbia, y a toda la gente buena alrededor del mundo que me envía su apoyo”, escribió el tenista en serbio.

“Gracias a Dios por la salud… (el apoyo) puedo sentirlo y es enormemente apreciado", declaró. Como te informamos en La Verdad Noticias, Djokovic ha sido enviado a casa desde que cancelaron su visa; sin embargo, el equipo del tenista aún tiene una última oportunidad para apelar la decisión.

¿Por qué Djokovic sigue intentando ingresar a Australia?

El serbio posiblemente no participará en el Abierto/Foto: BBC

El tenista serbio continúa en dicho país con la finalidad de poder participar en el Open de Australia que se comienza el próximo 17 de enero, y es el primer torneo del Grand Slam de 2022.

Recordemos que Djokovic obtuvo una exención médica para participar en el Abierto, debido a que el tenista aún no se vacuna contra COVID-19. Pero esta exención no fue aceptada por las autoridades de la aduana australiana, por lo que no se le permitió el acceso al país.

El tenista fue colocado en espera de una expulsión tras la anulación de su visado de entrada en Australia, en la noche del miércoles al jueves, ya que no cumplía las estrictas condiciones de entrada en el territorio, porque en esa nación es obligatoria la vacuna.

Gobierno de Australia no acepta que el tenista no esté inmunizado

La exención médica del tenista no es suficiente para el gobierno australiano/Foto: Semana

Según el gobierno australiano, los papeles del jugador de 34 años, que se opuso a la vacunación obligatoria y cuya situación en este sentido es desconocida, no respondían a las condiciones exigidas en la materia.

Djokovic viajó hasta Melbourne el miércoles con la esperanza de defender su título en el Open de Australia y de ganar su título número 21 en Grand Slam, pero parece que ese objetivo será casi imposible de cumplir.

