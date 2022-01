Novak Djokovic aún no puede ingresar a Australia; no aceptan su exención médica

La estrella de tenis está en medio de la controversia por su decisión de no vacunarse/Foto: Notiulti | REUTERS, X90004

La polémica sigue sobre el tenista Novak Djokovic, ya que tras anunciar que sí podría participar en el Open de Australia a pesar de no estar vacunado contra COVID-19, cuando su avión aterrizó en el aeropuerto de dicho país se topó con las severas restricciones australianas.

Y es que el tenista serbio presuntamente había conseguido una exención médica para poder participar en el Abierto que se realizará en Melbourne, y el gobierno del estado de Victoria (sede del torneo) había aprobado esta exención. Pero las autoridades fronterizas australianas no aceptan dicho documento de la visa.

Por lo que si Djokovic quiere participar en el Open de Australia sin estar inmunizado, tendrá que justificar los motivos por los que no puede ser vacunado contra el COVID-19, así lo informó la ministra australiana del Interior, Karen Andrews.

Deportistas deberán cumplir con los requerimientos del gobierno de Australia

Los jugadores del Open deberán cumplir con las medidas protocolarias de la nación/Foto: China Daily

En un comunicado, Andrews aseguró que todos los deportistas que participen en el torneo internacional deberán cumplir con los requerimientos del país:

"Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tennis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana", señaló.

Como informamos en La Verdad Noticias, Djokovic anunció que defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne, entre el 17 y el 30 de enero, después de recibir una exención médica. Recordemos que el tenista serbido no ha querido vacunarse contra el virus.

"Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos", enfatizó Andrews al recordar que aquellos que no han recibido la pauta completa de la vacuna deberán demostrar ante las autoridades que no pueden recibir este fármaco por razones médicas para evitar, de ese modo, las cuarentenas de 14 días.

Aseguran que no están dando “trato especial” a Djokovic

El tenista aún no ha podido ingresar al país/Foto: Europasports

La ministra no aclaró qué pasará si el serbio (cuyas razones médicas se desconocen) no cumple con los requisitos al pasar la aduana, limitándose a decir que "las cuarentenas de los viajeros internacionales en Victoria, incluyendo las personas que no han sido vacunadas, son asunto del Gobierno de Victoria".

Tras el anuncio del tenista, el gobierno regional de Victoria y Tennis Australia aseguraron que no dieron un trato especial a Djokovic, en medio de un gran malestar entre los habitantes de Melbourne, la ciudad que acumula más días bajo aislamiento estricto durante la pandemia, y del resto de este país en el que se implementaron duras medidas para atajar el virus.

