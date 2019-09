Novak Djokovic abandona el US Open y deja vacante el título.

El vigente Campeón del US Open no podrá continuar su camino rumbo a la defensa de su título, pues una molestia en el hombro ha impedido que el tenista serbio Novak Djokovic no termine el encuentro de los Octavos de Final del cuarto Grand Slam del año.

Una lesión en el hombro izquierdo ha impedido al tenista serbio Novak Djokovic de 32 años de edad a continuar la defensa del US Open, el deseo del número uno del mundo del Ranking de la ATP, es poder volver a fin de mes para jugar en el Tokio.

"Me retiré, es hombro izquierdo, no tengo más nada que decir. No quiero hablar de mis lesiones, dije que eso quedó en el pasado y a eso me apego. Es un poco frustrante, muy frustrante. Obviamente, no seré el primero ni el último jugador que se lesiona y se retire de uno de los mayores eventos de la disciplina”, dijo el tenista serbio.

Además Djokovic dijo que el dolor en su hombro izquierdo no fue solamente en este encuentro de los Octavos de Final del US Open, era algo que ya tenía semanas atrás.

Djokovic deja vacante el título del US Open por una lesión

“El dolor ha sido constante por semanas, algunos días más alto, otros con menos intensidad y he tomado analgésicos que a veces funcionan, pero a veces no se puede".

La raqueta número uno del mundo tuvo que abandonar el duelo de los Octavos de Final en el tercer set ante el suizo Stan Wawrinka, quien logró su pase a los Cuartos de Final en contra del ruso Daniil Medvedev. El marcador del encuentro se encontraba 6-4, 7-5 y 2-1, a favor de Wawrinka cuando Djokovic decidió abandonar el duelo.

"Vi que estaba un poco en problemas", pero el retiro "fue una sorpresa", dijo por su parte el suizo.

Para concluir el serbio Djokovic pidió una disculpa a la afición que estaba presenciando su encuentro de los Octavos de Final del US Open."Espero que puedan respetarme, lo siento por la audiencia, obviamente querían ver un partido completo y no pudo ser".

