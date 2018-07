"Nos falta romper ese techo psicológico", Decio de María sobre el quinto partido

Faltando poco tiempo para que abandone su puesto como presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María mandó elogios a la actuación de la Selección Mexicana mostrada en el Mundial Rusia 2018, al mismo tiempo que definió como exitoso el proyecto de Juan Carlos Osorio; además, afirmó que el Tricolor sigue sin poder quebrar el techo psicológico que les impide ir hacia el quinto partido.

“La Selección Nacional hizo un buen papel. Se tuvieron resultados importantes. Al final en el partido contra Brasil no alcanzó, pero estoy orgulloso del desempeño del equipo y de toda la Copa del Mundo. No hay nada que reclamarle a nadie”.

“Con este certamen yo doy un paso al costado. De Juan Carlos (Osorio) no soy la persona adecuada para responder (sobre continuidad). Terminó el partido (vs Brasil) y yo me despedí de él. No voy a hacer algún comentario adicional. Le agradecí. (Su proyecto) fue exitoso. Los tres años que estuvo Juan Carlos dejó un historial de trabajo muy bueno”.

“Yo creo que el futbol mexicano va evolucionando bien. México evoluciona a un paso importante; nos falta romper ese techo psicológico. Espero que el siguiente Mundial se pueda lograr, porque más allá de lo futbolístico es un tema que está en la mente de todos y ojalá pronto se pueda eliminar porque eso permitirá a todos pensar más grande”, afirmó el dirigente mexicano.

