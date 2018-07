"Nos da pena que se vaya Cristiano", Michel Salgado

La partida de Cristiano Ronaldo no resultó para nada bien en el ex futbolista del Real Madrid, Michel Salgado, quien admitió el dolor por el movimiento a la Juventus del crack portugués.

El español le envió suerte a CR7, siempre y cuando no juegue contra los Merengues.

“Hay que darle las gracias a Cristiano, por lo que ha traído, por lo que nos ha hecho, nos da pena que alguien así se vaya, pero como lo han visto es una decisión pensada por él, analizada por él, y cuando se toma una decisión de ese calibre y más personal es muy difícil poder opinar”, comentó.

"Nos da pena que se vaya Cristiano", Michel Salgado

“Yo simplemente opino primero como compañero y amigo, me fastidia, me duele que se vaya, que no vista ya la camiseta del Real Madrid mas, pero me alegro por él, porque si ha tomado esa decisión es por él y su familia y le deseo toda la suerte del mundo siempre que no juegue contra el Real Madrid”, dijo.

Apenas este martes, la Juventus hizo oficial el fichaje de Cristiano por 112 millones de euros y por el momento el conjunto blanco buscaría un futbolista capaz de crear una cuota goleadora similar.

"Nos da pena que se vaya Cristiano", Michel Salgado

“Yo creo que caeríamos en el error de decir que tenemos que reemplazar a Ronaldo. Cristiano ha sido significado de gol, ha hecho más goles que partidos, eso es algo que no nos podíamos imaginar, así que yo creo que lo que tendría que hacer el Madrid ahora mismo es primero pensar en cómo reemplazar esa cantidad de goles, a nivel de sistema, a nivel de jugadores, como sea”, añadió.

Cristiano arribó en el 2009 al club merengue en una operación por 96 millones de euros, y marcó 451 anotaciones en 438 encuentros.

"Nos da pena que se vaya Cristiano", Michel Salgado

“También es verdad que Cristiano marcaba un poquito el estilo del Real Madrid, así que vamos a ver ahora con un nuevo entrenador, sin Ronaldo como puede cambiar la dinámica del Real Madrid”, sentenció.