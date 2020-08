Northern Trust 2020: ¿Cómo ver los playoffs de la Copa FedEx del PGA Tour en línea?

Las transmisiones en vivo de Northern Trust 2020 marcan el inicio de los playoffs de la Copa FedEx, y tenemos todo lo que necesita para ver a Tiger & Co en la carrera por la Copa FedEx.

Y aunque Woods no tiene una buena clasificación de la Copa FedEx, tiene una buena razón para intentar hacerlo mejor: la Copa determina los privilegios de los jugadores para la temporada del PGA Tour (y todavía está persiguiendo su 83a victoria en el PGA Tour).

Cuando los 125 mejores jugadores lleguen a los enlaces en TPC Boston en Norton, MA, buscarán escalar en la clasificación para evitar la eliminación, y el primer umbral que se acerca es en 70 jugadores.

¿En cuanto a quién está a la cabeza? Ese sería Justin Thomas, quien tiene una ventaja dominante de 2,458 puntos, por delante de Collin Morikawa (1,902).

Otros grandes nombres en el campo incluyen a Bryson DeChambeau (cuarto con 1.657 puntos) y Rory McIlroy (octavo con 1.327 puntos).

El ganador defensor de Northern Trust, Patrick Reed, se encuentra actualmente en sexto lugar, con 1.426 puntos. Woods, si se lo estaba preguntando, ocupa el puesto 49 con 604 puntos.

Nos acabamos de enterar de que Bruce Koepka, clasificado en el puesto 97, se ha retirado del Northern Trust 2020 debido a una lesión.

Northern Trust 2020: horarios de salida de Tiger y otros grupos destacados

Los fanáticos de Tiger Woods querrán establecer una alarma temprana, ya que el golfista se encuentra en el primer lote de acción de Norther Trust 2020. Solo tenga en cuenta que necesitará acceso a PGA Tour Live, que puede obtener con NBC Sports Gold.

Todos los horarios a continuación están en hora del este (ET):

8:15 a.m .: Daniel Berger, Rory McIlroy, Brendon Todd

8:26 a.m .: Justin Thomas, Collin Morikawa, Webb Simpson

8:37 a.m .: Tiger Woods, Dylan Frittelli, Matthew Fitzpatrick

1:06 p.m .: Bryson DeChambeau, Sungjae Im, Patrick Reed

Entonces, ahora que sabe cuándo comenzar, aquí tiene todo lo que necesita saber para ver las transmisiones en vivo de Northern Trust 2020 en línea, o por cable y transmisión de televisión.

Cómo ver la transmisión en vivo de Northern Trust 2020 en cualquier lugar

Gracias al poder de una VPN (red privada virtual), puede ver Northern Trust 2020, aunque NBC Sports Gold / PGA Tour Live, Golf Channel y CBS no están disponibles en todo el mundo.

Con una VPN, puede acceder a una transmisión en vivo de Northern Trust 2020 desde prácticamente cualquier lugar con una conexión de banda ancha decente.

Northern Trust 2020 transmisiones en vivo en los EE. UU.

Para que los fanáticos del golf estadounidenses puedan ver toda la acción de Northern Trust 2020, necesitarán navegar un poco por los canales (a menos que tengan PGA Tour Live a través de NBC Sports Gold o Amazon Channels, que tendrán todo el espectáculo).

PGA Tour Live cuesta $9.99 dólares por mes a través de Amazon Channels, el servicio de transmisión a la carta exclusivo para miembros Prime. Si vas por esa ruta, el juego comienza a las 7:10 a.m. ET el jueves y viernes, a las 7 a.m. ET el sábado y a las 7:30 a.m. ET el domingo.

La otra forma de ver la acción de Northern Trust 2020 es a través de Golf Channel y CBS, ambos en fuboTV. Fubo tiene una prueba gratuita de 7 días para él y Golf Channel y CBS están incluidos en sus ofertas.

CBS All Access transmitirá simultáneamente la cobertura de la red.

Los jueves y viernes, el Golf Channel cuenta con el Northern Trust 2020 de 3 a 7 p.m. ET, y tiene la primera mitad de la cobertura del fin de semana, de 1 a 3 p.m. ET el sábado y de 12:30 a 2:30 p.m. ET el domingo. La cobertura de CBS se extiende de 3 a 6 p.m. el sábado y de 14:30 a 18:30 h. el domingo.

FuboTV es uno de los mejores servicios de transmisión, y su prueba gratuita de 7 días es una forma útil de probar su variedad de contenido deportivo y no deportivo.

Establezca un recordatorio para el lunes por la mañana para que pueda recordar reconsiderar si solo se está suscribiendo al Northern Trust 2020.

Northern Trust 2020 transmisiones en vivo en Canadá

Noticias de bandas para los fanáticos del golf en Canadá, no podrán acceder a toda la acción de Northern Trust 2020 en la televisión.

Desafortunadamente, TSN no retoma la obra hasta el sábado a las 3 p.m. ET con su cobertura de la ronda 3 en TSN1. La cobertura de la ronda final es en TSN3 a las 2:30 p.m. ET el domingo.

¿Cómo ver los playoffs de la Copa FedEx del PGA Tour en línea?

Northern Trust 2020 transmisiones en vivo en el Reino Unido

Si eres un fanático del golf y tienes acceso a Sky Sports, entonces buenas noticias, ya que Sky tiene una cobertura exclusiva y completa de Northern Trust 2020 para el Reino Unido. Todos los horarios a continuación son BST.

El jueves, la acción de la ronda 1 se transmite a las 7:30 p.m. en Sky Sports Golf, y a las 10 p.m. en el evento principal de Sky Sports.

El viernes, la cobertura de la ronda 2 se transmite en ambas redes a partir de las 7:30 p.m. en.

El sábado, Sky Sports Golf retoma la cobertura de la ronda 3 a partir de las 7 p.m., media hora antes de que comience la cobertura del Evento principal de Sky Sports a las 7:30 p.m.

El domingo, la cobertura de la ronda final comienza a las 6 p.m. en Sky Sports Golf y Sky Sports Main Event ofrecerán una hora de cobertura a partir de las 11 p.m.

Cada ronda también se puede transmitir adquiriendo un pase mensual de Now TV Sky Sports, y ahora mismo un pase de 2 meses tiene más del 25% de descuento, a solo £ 25 al mes durante 2 meses

Nuevamente, si está atrapado en el extranjero, también puede usar el servicio que ya paga comprando una VPN como ExpressVPN.

Northern Trust 2020 transmisiones en vivo en Australia

Fox Sports tiene los derechos exclusivos de Northern Trust 2020 en Australia, y podrá acceder a la acción en Fox Sports Australia, Foxtel canal 503.

Pero si está interesado en la transmisión en línea, entonces tiene suerte con Kayo Sports, que tiene más de 50 deportes diferentes, disponibles en vivo y como VOD, extrayendo contenido de los gustos de ESPN, Fox Sports y beIN.

Puede ver todas las transmisiones de Northern Trust 2020 sin pagar con la prueba gratuita de 14 días de Kayo, pero estamos un poco confundidos acerca de cuándo se emitirán las rondas 3 y 4, ya que el calendario de Kayo no las enumera.

Solo sepa que necesita un teléfono móvil australiano para verificar su cuenta para el inicio de sesión 2FA, una necesidad para toda la seguridad en línea.