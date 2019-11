Norma Palafox y su sensual foto en redes (INSTAGRAM)| SANDRA BAUTISTA

A pesar de ya no pertenecer al futbol mexicano, Norma Palafox sigue siendo una de las futbolistas más reconocidas y este martes volvió a mostrar por qué es de las favoritas de los aficionados.

La exdelantera de Chivas encendió las redes sociales con una espectacular fotografía de ella posando en bikini en la playa, imagen que ya supera los 250mil likes.

"La vida es corta. Vívela", fueron las palabras con las que acompañó la imagen la exjugadora rojiblanca.

Norma Palafox volvió a encernder las redes

Como sabemos esta chica cautivó a todos los aficionados del futbol luego de sus bailes tan sensuales que hacia después de cada gol, hecho que causó asombro de todos los aficionados mexicanos y desde ese momento se empezaron a perfilar por el “chiverio”.

Ver esta publicación en Instagram ☝��☝��⚽️���� Una publicación compartida de NormaPalafox (@normapalafox_) el 26 Mar, 2019 a las 3:17 PDT

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Una jugadora con olfato de gol que también poseía de una belleza encantadora y un cuerpo excepcional y sus redes sociales eran galerías que a todos los caballeros nos encantaba, además de tener un sentido del humor único.

Te puede interesar: Presentan uniforme de Ronaldinho que utilizará en Cancún

Cabe mencionar que el pasado 23 de junio anunció su retiro del futbol, “Me tomo la oportunidad para aclarar que NO me retiro completamente del futbol, y es una pequeña pausa". Concluyendo que "este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo. Gracias al Club Guadalajara por el apoyo brindado estos dos años y medio".

Posteriormente participó en el programa Exatlón en su versión estadounidense, quien meses después abandonara el reality por el mal momento que atravesaba, luego del fallecimiento de su madre.

Únete a nosotros en Instagram