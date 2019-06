Norma Palafox se retira de Chivas y del futbol y nadie puede creer la razón

Fue a través de un comunicado de prensa que se dio a concocer que una de las jugadoras más importantes del futbol femenil mexicano, Norma Palafox, dejará de formar parte de las Chivas de Guadalajara y ya es baja oficial.

Norma Palafox

La triste noticia para sus seguidores y en particular a los aficionados "Chivahermanos" es que Palafox no solo deja a los tapatíos, si no que también se retira de las canchas y dejará el futbol.

A decir de la publicación que realizó la cuenta oficial de Chivas Femenil, la razón de esta decisión fue voluntaria debido a que la mexicana se dedicará a proyectos personales.

El Club Deportivo Guadalajara hace de su conocimiento que Norma Palafox ha determinado dejar de ser futbolista profesional de Chivas Femenil por una decisión personal. La institución tapatía ha decidido brindarle todas las facilidades para que pueda emprender el proyecto profesional que tiene por delante.

Además se menciona que: "El Club Deportivo Guadalajara siempre le estará agradecido por todo el profesionalismo, pundonor y cariño que mostró para defender la playera rojiblanca y le desea lo mejor en el proyecto que está por emprender fuera de las canchas".

Cabe mencionar que hasta el momento, la delantera no ha realizado declaración alguna sobre su salida.

Legado.

Norma Palafox integró el plantel del Rebaño Sagrado durante 2 años y medio, desde la Copa MX Femenil 2017 al Clausura 2019, tiempo en el que disputó 62 duelos oficiales, 57 de ellos como titular y 35 de los cuales fueron completos, con un total de 4,918 minutos de juego, además de que marcó 17 goles.

En la Gran Final del Apertura 2017 ante Pachuca, Norma anotó el gol que consumó la voltereta en el marcador global y le permitió al Chiverío alzarse como el primer Campeón en la historia del campeonato nacional.

