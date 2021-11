Han dado a conocer la lista de los nominados al Premio Puskás al mejor gol del año del 2021, entre los candidatos aparece el argentino Érik Lamela, quien anotó un golazo cuando vestía el uniforme del Tottenham en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal.

De igual forma aparecen en la lista el colombiano Luis Díaz en la Copa América, así como el del checo Patrick Schick en la Eurocopa ante Escocia y el de Mehdi Taremi con el Porto en un duelo de la Champions League contra Chelsea, además aparecen tres mujeres en la lista para llevarse el premio.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que nominaron a la mexicana Daniela Sánchez, quien realizó un asombroso gol ante Atlético de San Luis en un duelo de la Liga MX, pues la jugadora del Querétaro ha demostrado su pasión y entrega en la cancha.

Goles nominados al Premio Puskás

La entrega del premio se llevará a cabo el 17 de enero del próximo año, por lo que el pasado lunes 29 de noviembre dieron a conocer la lista de los mejores goles que han sido nominados para llevarse el premio.

Luis Díaz : Copa América, 23 de junio del 2021.

: Copa América, 23 de junio del 2021. Gauthier Hein : Chamois Niortais- Auxerre (Segunda división, el 10 de abril de este año).

: Chamois Niortais- Auxerre (Segunda división, el 10 de abril de este año). Valentino Lazaro : Bayern Leverkusen- Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, el 8 de noviembre del 2020.

: Bayern Leverkusen- Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, el 8 de noviembre del 2020. Sandra Owusu-Ansah : Kumasi Sports Academy Ladies Supreme Ladies FC (Premier Ghana, 8 de mayo de este alño).

: Kumasi Sports Academy Ladies Supreme Ladies FC (Premier Ghana, 8 de mayo de este alño). Vangelis Pavlidis : Willem II- Fortuna Sittard (Eredivisie, 16 de mayo del 2021).

: Willem II- Fortuna Sittard (Eredivisie, 16 de mayo del 2021). Daniela Sánchez : Querétaro- Atlético de San Luis (Liga MX Femenil, 16 de enero del 2021).

: Querétaro- Atlético de San Luis (Liga MX Femenil, 16 de enero del 2021). Patrick Schick : R. Checa- Escocia (Eurocopa, 14 de junio de 2021).

: R. Checa- Escocia (Eurocopa, 14 de junio de 2021). Mehdi Taremi : Chelsea- Oporto (Champions League, 13 de abril del 2021).

: Chelsea- Oporto (Champions League, 13 de abril del 2021). Caroline Weir : Manchester City-Manchester United (Superliga inglesa, 12 de febrero de 2021).

: Manchester City-Manchester United (Superliga inglesa, 12 de febrero de 2021). Riyad Mahrez : Zimbabwe- Argelia (Clasificatorio para la Copa Africana de Naciones de la CAF, 16 de noviembre de 2020.

: Zimbabwe- Argelia (Clasificatorio para la Copa Africana de Naciones de la CAF, 16 de noviembre de 2020. Érik Lamela: Arsenal FC- Tottenham Hotspur FC (Premier League, 14 de marzo de 2021).

¿Quién se llevó el Premio Puskás 2020?

Gol del surcoreano Son Heung-Min fue el mejor

En la anterior edición, el surcoreano Son Heung-Min, delantero del Tottenham se llevó el premio al mejor gol del año, así lo anunciaron en la gala de The Best de la FIFA. El gol ganador ocurrió el 7 de diciembre de 2019, marcó un disparo que no pudo responder el guardameta.

El futbolista surcoreano fue galardonado con el The Best por su golazo en la Premier ante el Burnley, superó a Arrascaeta y Luis Suárez. Por otra parte, con respecto a los nominados al Premio Puskás, el sustituto de Son Heung-min será seleccionado por un jurado internacional integrado por famosos de la FIFA.

