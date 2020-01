Nombra la Premier League a Alexander-Arnold como jugador del mes

El lateral derecho del Liverpool F.C, Alexander-Arnold fue nombrado el mejor jugador del mes de diciembre en la Liga Premier Inglesa, hecho que ya se ha dado a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales destacando el buen fútbol del originario de Reino Unido.

La Premier League a través de su redes sociales como twitter ya dio a conocer la noticia del jugador inglés, posteando que esta mención es otro logro y trofeo para Alexander-Arnold en su trayectoria como futbolista a nivel mundial.

Another trophy for the @trentaa98 collection, escribió la Premier League destacando una foto del futbolista con su premio y su mención.

Alexander-Arnold venció a jugadores de la talla de Adama, Dominic Calvert-Lewin, Kevin de Bruyne, Ben Foster, Danny Ings, Jamie Vardy y Emiliano Buendía, en las votaciones para ganar como mejor jugador del mes.

"Es un momento de mucho orgullo. Había muchos jugadores que eran candidatos a llevárselo, así que es un honor ser uno de los que lo ha ganado", dijo Alexander-Arnold a los medios ingleses.

Cabe mencionar que fue por segundo mes consecutivo que un jugador del Liverpool F.C se lleva este premio, después de que Sadio Mané se ganará en el mes de noviembre.

Alexander-Arnold y Sadio Mané cerraron el año dándole galardones al equipo inglés en la Premier League.

Alexander-Arnold jugador del mes de diciembre en la Premier League

Por su parte Alexander-Arnold ya publicó el premio en su twitter mencionando la mención que la premier League le hizo como el mejor jugador del mes.“Orgulloso de ser nombrado @premierleague POTM”.

El lateral derecho del Liverpool F.C debutó en Premier League el 14 de diciembre de 2016 ante Middlesbrough, saliendo por Divock Origi en el minuto 91.

