No volvería a jugar en Europa: Guido Pizarro.

El mediocampista argentino Guido Pizarro ha vuelto al conjunto de los Tigres para el Apertura 2018 de la Liga MX luego de un año en el Sevilla, tras su vuelta ha dicho que no volvería jugar en Europa.

Si bien el mediocapista tuvo la oportunidad de jugar en la UEFA Champions League, el futbolista pampero considera que no volvería a jugar en Europa.

“No (volvería a Europa), sinceramente no, los que me conocen saben que no la he pasado bien, en el ámbito personal. Me ha encantado la liga, todo, pero hoy en día en mi cabeza no está”, expresó este viernes en el Estadio Universitario.

Guido Pizarro podría mantenerse varios años en el equipo felino, donde puede tener una estabilidad económica y profesional, pues aunque Boca Juniors insistió hace unos años por él, los sueldos en Argentina y México distan mucho.

Para el argentino Guido Pizarro la pretemporada ha sido muy buena y considera que el equipo tiene la calidad para alcanzar cosas importantes.

“Muy bien, me encontré con un equipo de mucha jerarquía, como cuando me fui, todos tratando de aportar para el equipo; la idea es la misma, la que dio resultados, tenemos que hacer hincapié en eso, pero lo más importante es que todos hagan lo mejor para el equipo. Partiendo de esa base, seguramente lograremos cosas importantes”, dijo.