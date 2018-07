"No venimos de vacaciones, sino a triunfar", Mohamed

El nuevo técnico del Celta de Vigo en la Liga española, Antonio Mohamed, hizo la promesa este sábado en su presentación que sus seguidores observarán un club "ambicioso" y no dejó oculto que su reto es lograr la clasificación del conjunto vigués para una competición europea.

"Si fuese por mí, saldría a buscar el campeonato, a mí me gusta soñar alto. Yo vengo con esa ilusión. En los últimos equipos en los que he estado hemos salido campeones, aunque sé que esta es una liga muy difícil. Lo primero es buscar una identidad, que la gente se sienta identificada. Y a partir de ahí iremos construyendo el sueño de clasificarnos para Europa, que es nuestro principal objetivo", expresó.

Mohamed informó que Gustavo Lema y Julián Tartaglia fungirán como sus auxiliares, Claudio Kenny y Hernán Petti sus preparadores físicos y Nando Vila seguirá como técnico de porteros luego de llegar al primer equipo la pasada temporada.

"La posibilidad de entrenar en Europa era un sueño tanto para mí como para mi cuerpo técnico. Tenemos muchas ganas de trabajar. Queremos demostrar el entusiasmo y conocimiento que tenemos, y nuestro objetivo es que la gente se sienta orgullosa de ver jugar a su equipo en cualquier campo. No venimos de vacaciones, venimos a triunfar", recalcó.

Mohamed arriba a Vigo con el prestigio de sus éxitos en el futbol mexicano, donde logró ganar la Liga, el Tijuana y el América, y la Copa con el Monterrey, en el que estuvo en el banquillo las tres últimas campañas.

"Llego con bastante experiencia. Llevo 15 años entrenando y esperando la oportunidad de poder venir a entrenar a una gran Liga. Me siento muy capacitado para afrontar este reto", afirmó el argentino, quien pretende poder planificar con tiempo el que será su primer proyecto en Europa.

"Llegamos con la maleta llena de ilusiones. No es lo mismo llegar acá en la quinta o sexta jornada que iniciar el proyecto. Aquí se me han dado todas las posibilidades de cumplir un sueño. El Celta confía en mí, me da todas las herramientas para triunfar", sentenció.