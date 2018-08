"No tiene ética, es un mandilón", Fidel Kuri sobre Memo Vázquez

El hecho de que Guillermo Vázquez presentara su renuncia al mando de Veracruz no generó buenas reacciones en el interior de los Tiburones Rojos, ya que el cuadro Jarocho sufrió una derrota este martes en Copa MX frente al América y luego del descalabro, el dueño de los escualos, Fidel Kuri, platicó del supuesto contrato con el que contaba el ex estratega.

"Firmó un contrato donde iba a sacar 25 puntos y que nos iba a llevar a la Liguilla. Conmigo habló en un segundo contrato de 11 meses, no tiene ética, es un mandilón. Yo no lo quería, lo defendió Mario Trejo y por eso se quedó en el club. Los muchachos se dirigían solos, ganábamos de suerte gracias a los jugadores, no al técnico", declaró Kuri en ESPN.

El propietario reconoció que Veracruz debió ser el equipo descendido

Por otro lado, agregó que su club no descendió en el torneo Clausura 2018 a causa de que Lobos no pudo cumplir con su tarea, ya que Veracruz debía de ser el cuadro que perdiera la categoría.

"Gracias a Lobos BUAP que no hizo lo que tenía que hacer se salvó Veracruz. El descendido éramos nosotros. No hay adéudo, ni un centavo le debo a mi equipo de futbol. El señor Vázquez dejó al equipo botado", añadió.

Memo Vázquez

"Primero que se saque su trauma de que perdió contra el América, que quite su cara", continuó el dueño escualo al hablar de Memo Vázquez.