"No tengo que demostrarle nada a nadie", Oribe Peralta

Es una realidad que Oribe Peralta ha logrado ser ídolo de millones de personas, pero de igual forma ha sido juzgado por otros tantos en el futbol mexicano, actualmente el 'Cepillo' Peralta se ha forjado una mentalidad de fortaleza y se encuentra seguro de que se ha ‘matado’ cada vez que ha estado en el campo de juego.

“Yo no tengo que demostrarle nada a nadie y siempre lo veo así, yo trato de esforzarme por mí, por mis compañeros, por estar al lado de ellos, pero al final de cuentas cada uno tiene su opinión. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo y a algunos les puede gustar tu forma de jugar, a otros no, pero al final de cuentas, tú eres el que estás ahí, entonces tienes que dar el cien por ciento y ya si no le gusta a los demás, ese no es tu problema”, declaró en una entrevista con RÉCORD.

Con 34 años de edad y fue quien guió a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la conquista apareció en forma de oro, indicó que es un futbolista que disfruta platicar con los más jóvenes sobre su experiencia.

“Me gusta compartir con ellos (los más jóvenes), tratar de expresarles, de decirles que este no es un camino fácil y en cuanto al esfuerzo que tienen que poner, eso es siempre. Entonces hay cosas que no se negocian y hay cosas que tienen que estar implícitas en la forma de jugar de cada quien”, explicó.

Después de mucha duda acerca de si viviría su segunda Copa del Mundo y posiblemente la última, Peralta se encuentra convencido que tiene mucho que brindar al Tricolor.

“Siempre es una meta creo que para todo futbolista. Representar a tu país en un Mundial siempre debe ser una meta, entonces sí era una meta (volver a jugar el Mundial después de Brasil 2014) y espero poder cumplirla, poder alcanzarla. Me siento físicamente bien, mentalmente también me siento muy bien, sé que puedo dar y aportar todo lo que tengo todavía”, puntualizó.