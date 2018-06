"No temo a la muerte, sé que ese día me reuniré con mi hijo", Cañizares

En el mes de marzo pasado, Santiago Cañizares, ex arquero del Real Madrid y el Valencia, sufrió lo peor que le puede ocurrir a un padre; su hijo de cinco años perdió la vida después de una batalla de 15 meses contra una enfermedad. Tres meses han pasado desde la muerte de Santi, el cancerbero compartió la lección de humildad que le dejó su hijo.

"El mejor apoyo para mí estuvo en la fe. Yo soy una persona católica, creo en Dios y no creo que esto sea un castigo de nadie, sino que hay personas que por algún motivo Dios lo quiere a su lado muy pronto o quizá nos lo enviaron para darnos una lección importante. Como padre de familia numerosa quizá yo necesitaba esa lección de humildad y de aprendizaje que me dio mi hijo", comentó Cañizares al programa argentino Super Deportivo.

"No temo a la muerte, sé que ese día me reuniré con mi hijo", Cañizares

Cañizares afirmó que jamás pensó que pasaría por tal situación, ya que su hijo nació completamente sano...

"Pero con tres años y medio, como de la noche a la mañana, enfermó y estuvimos quince meses luchando".

Si bien está consciente que lo echa "muchísimo de menos", Cañizares añadió que la muerte de Santi también le ha apoyado a vivir y disfrutar cada segundo como si fuera el último.

"No temo a la muerte, sé que ese día me reuniré con mi hijo", Cañizares

"Han pasado unos meses y parece que fueron cinco años, pero también te digo que siempre había tenido respeto o miedo a la muerte y ahora sé que el día que me vaya de este mundo me voy a reencontrar con él. Con lo cual, ya no hay nada a lo que tema en esta vida ni nada que me preocupe más que tratar de ser feliz".