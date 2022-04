“No te alcanza” dice Salinas Pliego a David Faitelson tras preguntar por su yate

La polémica entre el empresario y el periodista deportivo continúa. Foto: mediotiempo

Luego que Ricardo Salinas Pliego amagara con demandar al periodista deportivo, David Faitelson, el también conductor de ESPN mostró interés por comprar un yate del fundador de Grupo Salinas a lo que el empresario respondió de manera irónica.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la polémica entre el empresario y el comunicador se originó tras la entrevista que Faitelson ofreció al ‘Escorpión Dorado’ en donde mencionó una ocasión en la que Salinas Pliego "lo despidió" de TV Azteca, versión fue desmentida por el empresario.

El dueño de Mazatlán FC se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter por donde exigió una disculpa pública al comentarista y adelantó que podría demandar a Faitelson por difamación.

Continúa la polémica entre Salinas Pliego a David Faitelson

Publicación del empresario.

El conductor de ESPN decidió darle un giro a la situación preguntándole al empresario si su yate se encuentra a la venta, asegurando que estaba interesado en comprarlo o incluirlo dentro de la demanda de la que hablaron con anterioridad.

A lo que el dueño de TV Azteca contestó irónicamente a través de su cuenta oficial de Twitter:¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diésel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar”.

¿Cuántos negocios tiene Ricardo Salinas Pliego?

Es dueño de TV Azteca así como de Grupo Salinas, Elektra y Banco Azteca

Salinas Pliego es considerado uno de los hombres más ricos de México y América Latina. Es dueño de TV Azteca así como de Grupo Salinas, Elektra y Banco Azteca. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, recientemente el magnate mexicano reveló el inusual rito que los varones de su familia siguen como parte de la tradición que habría iniciado su padre y que ahora es encabezada por él.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!