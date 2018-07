"No sé qué pasó para que Casillas no viniera al Mundial", Jorge Campos

El ex portero mexicano Jorge Campos aseguró que no comprende por qué Iker Casillas no estuvo en la lista de convocados para el Mundial Rusia 2018 y que su “sombra” tiene un peso gigante, a pesar de que David de Gea no tuvo porcentaje de culpa sobre la eliminación de España.

En una mesa de análisis con la presencia de la prensa internacional en la Copa del Mundo, con el fin de presentar los premios The Best, el ex arquero mexicano, afirmó que echarle la culpa a De Gea es muy sencillo, "porque siempre se echa la culpa a los arqueros" y se dijo sorprendido por la decisión de que no esté en la convocatoria para el Mundial.

Iker Casillas

"Casillas ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Hubiera estado bien que hubiera venido al Mundial, no sé qué pasó. Es difícil meterse en la cabeza de un técnico. El nombre de Casillas siempre va estar presente, porque es un peso muy grande. Venga quien venga, estará el recuerdo de Casillas, porque lo ganó todo. Pero no le echo la culpa al portero. Es lo más fácil. Los delanteros fallan y nunca se les echa la culpa. Luego, cuando se gana es por el delantero", declaró el exguardameta.

Campos mostró su defensa sobre el arquero del Manchester United y admitió que la partida prematura de Lopetegui fue una decisión que perjudicó el buen ritmo que llevaba la Selección Española.

David de Gea

"De Gea es un portero que todavía le tiene que dar mucho a España. Ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo y creo que él no tiene la culpa. Se descontrolaron todos. Sufrieron algo drástico. Nunca había pasado que dos días antes se vaya un técnico viniendo de un proceso de tiempo largo", puntualizó el mexicano.