"No se piensa en los fantasmas de Cruz Azul", Caraglio

El Cruz Azul no es más el club ‘invencible’ de la temporada, pero los famosos fantasmas con los que se enfrenta el equipo no regresarán más. Dentro del ambiente celeste se perciben ajenos a ello y están conscientes que en sus manos está el brindarle vida a una nueva etapa en Cruz Azul.

“No se piensa en esos fantasmas. Son cosas que no me tocaron vivir. Se sabe de todo eso, pero tratamos de estar ajenos, en ningún momento lo pensamos. Tenemos la mentalidad puesta en otras cosas y tratamos de centrarnos en lo que nos ocupa en este momento”, afirmó Milton Caraglio en plática con RÉCORD.

"No se piensa en los fantasmas de Cruz Azul", Caraglio

“Estamos trabajando para eso (dar vida a una nueva era en Cruz Azul). Tratamos de que lo negativo no se involucre en el vestuario. Tenemos que ser humildes, seguir trabajando como lo hemos hecho y tratar de que siempre cada compañero se exija al máximo y de estar bien todos”, añadió el delantero argentino.

No existe la cruzazuleada

“Al ser hechos que yo no viví, son cosas que no pienso, no se piensa en las 'cruzazuleadas'. Yo pienso en ganar y en ganar, y que mis compañeros estén enfocados en brindarse al máximo, que el ambiente siempre sea el mejor", afirmó.

"No se piensa en los fantasmas de Cruz Azul", Caraglio

"Trabajamos día a día para eso y esperamos lograrlo. Tratamos de que el ganar sea una rutina para nosotros. Estamos en eso todo el tiempo, entrenamos para eso y cada semana y cada partido lo queremos ganar”, añadió Caraglio, quien suma cuatro anotaciones con La Máquina en la temporada y de igual forma sabe que la autocrítica será fundamental para que Cruz Azul se conserve en la cima del torneo Apertura 2018.

“Tratamos de no confundirnos. Por eso nunca hablamos del otro equipo o hacemos críticas. Siempre hacemos críticas para nosotros y para mejorar. Creo que eso es una esencia que estamos tomando, además de trabajar día a día y dejar el máximo", puntualizó.