"No se disputará la Final de la Copa Libertadores"- Alejandro Domínguez, Presidente de CONMEBOL

Todo estaba listo para que se disputará una de las Finales más esperadas por Latinoamérica; River Plate vs Boca Juniors, un encuentro que prometía un sin fin de emociones por la rivalidad histórica que existe entre ambos equipos.

Sin embargo, muchos no esperaban lo que sucedería ates de arrancar con el encuentro. Los aficionados comenzaron a ingresar al inmueble deportivo desde tres horas antes, aunque a las afueras se encontraba gran parte de la hinchada quienes ocasionaron disturbios donde arrojaron piedras al camión que trasladaba a los elementos de Boca Juniors.

Lo que destacó el enojo de propios y extraños fue que no solo insultaron a los jugadores del rival si no que también lanzaron gas pimienta ocasionado que los futbolistas ingresaran con la cara tapada a la "Monumental" con claros síntomas de encontrarse afectados físicamente.

En un primer momento no se tomó dimensión de la magnitud de los incidentes, lo cierto es que muchos jugadores sufrieron mareos, vómitos y hasta cortes.

De esta manera la Conmebol emitió un comunicado oficial donde anunciaba que no se suspendería el encuentro pero que se postergaría.

Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino se mostró contundente con respecto a la Superfinal, y destacó que el partido debe jugarse, a pesar de que las condiciones no parecen estar dadas.

Finalmente, El Presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez anunció que el partido de hoy se postergará por hoy y se disputará mañana.

"En estos momentos estamos en una situación por culpa de unos inadaptados que no entienden que esto es un deporte, que el futbol es diversión, y hay un pedido de ambos clubes, un pacto de caballeros. Uno no quiere jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones"