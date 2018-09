"No me gustaría acabar mi carrera con el número 20", Asensio

El atacante del Real Madrid, Marco Asensio se llevó todo el protagonismo del último número de la revista Panenka. El muchacho futbolista mallorquín expone su perfil más personal en una entrevista en la que habla de su pasado, presente y futuro en el ámbito futbolístico.

Generación de más oportunidades con la salida de Cristiano Ronaldo:

"Con Cristiano o sin él, yo lo afrontaba con mucha ilusión para ganarme la titularidad y tratar de ser más importante. Y, bueno, así está siendo, he empezado bien la temporada, he trabajado bien".

CR7 y Marco Asensio

Modificar el dorsal '20':

"Con el dorsal '20' no me gustaría acabar mi carrera. Con eso lo digo todo. ¿Si me gustaría cambiarlo? Sí, ya veremos a ver qué pasa".

El granito de Zidane en su trayectoria futbolística:

"Siempre me ha dicho que no me meta cosas que no son en la cabeza, que no haga caso a lo que se dice fuera. Porque se habla mucho, sobre todo en el Real Madrid, se crean muchas expectativas. Que me centrara solo en el fútbol, en estar bien con mi familia, que no perdiera lo que me ha traído hasta aquí".

Su participación en Champions dentro del Bernabéu:

"No hay partidos que haya disfrutado más que esos. Cuartos de final, semis, tener que remontar, marcar un gol... A ver, una final de Champions también se disfruta mucho. Pero cuando estás en casa y la gente aprieta y anima, y ves que te llevan un poco en volandas, es una pasada".

Marco Asensio

Sus primeros pasos en el Mallorca:

"A pesar de tener buenas propuestas, nos mantuvimos firmes. Queríamos quedarnos en el Mallorca, cumplir esa etapa de crecimiento. Pensábamos que podíamos crecer igual en el Mallorca que en cualquier otro club, y así ha sido. El objetivo era llegar hasta el primer equipo, pude mantenerme y, bueno, ya se vio lo que pasó. No es igual la presión en el Madrid que la que se vivía en Mallorca, donde algunos decían: 'corre, chaval, que juegas con el dinero de mis hijos'".

Su paso por el Espanyol:

"El año fue bien, jugué y mejoré bastante, también con otro tipo de presión, porque jugamos un poco con fuego. Fue bueno para mí, de todo se puede sacar una enseñanza. Me vino muy bien".