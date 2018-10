"No le gustaba a los federativos", Almeyda acerca de la Selección Mexicana

A pesar de que admitió que no mantuvo ninguna plática con Yon de Luisa, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, el técnico Matías Almeyda se encuentra convencido de que no era del gusto de los federativos para encargarse del banquillo del Tri.

No obstante, rechazó sentirse bloqueado por los federativos y por el contrario hizo una broma declarando que tal vez era el "candidato 35" en relación a los 24 que entrevistaron, con los que habrían llevado pláticas los federativos para hacerse cargo de las riendas del combinado nacional.

“Por ahí era el número 30 o 35, si entrevistaron 24 por ahí estaba más adelante, pero yo creo que pasa por una cuestión de gusto de los dirigentes, evidentemente yo no gustaba, está más que claro y es respetable”.

"No le gustaba a los federativos", Almeyda acerca de la Selección Mexicana

Tomó otro camino

Almeyda dejó en claro que no existió ninguna llamada, sin embargo le hubiera encantado hablar con los federativos para hacerles saber sus puntos de vista.

“Por ahí no era del gusto y es respetable, por un momento que tenía la ilusión muy grande y a medida que iba pasando el tiempo me di cuenta que no tenía un interés concreto ni en una entrevista”, declaró para la cadena ESPN.

"No le gustaba a los federativos", Almeyda acerca de la Selección Mexicana

Durante un programa de la cadena Fox, el técnico argentino de igual forma fue interrogado si realmente lo bloquearon y afirmó que no puede meter las manos al fuego por nadie además de que tampoco puede decir si sí o no lo bloquearon.

“Yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie. No soy quién para decir si estoy bloqueado o no. Cada uno sabe. Hay muchas cosas que dices. Una vez me escribiste y te lo dije", respondió a una pregunta de Fernando Quirarte.

"No le gustaba a los federativos", Almeyda acerca de la Selección Mexicana

En enero empezará a entrenar al San José Earthquakes, club que dio a conocer su contratación por los siguientes cuatro años con una cláusula de salida si llega una oferta de alguna selección nacional.