“No intento nada, logro todo; Marcos Velázquez”

Lo que pudiera ser una desventaja para muchos, Marcos Velázquez lo ha transformado en una característica de fuerza y fortaleza para convertirse en los uno de los únicos triatletas invidentes mexicano plasmando marcas extraordinarias.

Un desafortunado golpe en la cabeza cuando era niño, ocasionó que el deportista perdiera la vista hace 30 años, provocándole el desprendimiento de retinas pero ni siquiera el padecer de ceguera, al deportista Marcos de 44 años a dejar de participar en diferentes competencias entre las que destacan los triatlones realizando excelente desempeño en las tres disciplinas que conforman este deporte; bicicleta, natación y atletismo.

Es un ejemplo a seguir para las actuales generaciones

Recordando un poco de cómo era su vida antes de comenzar a competir, Marcos platicó en Exclusiva para Diario La Verdad que ni en su infancia ni en su adolescencia practicó ningún deporte, sin embargo fue en el 2013 cuando decidió que no era tarde para comenzar a entrenar y poco a poco participar en diferentes competencias sin ningún tipo de barreras.

En este sentido, dijo que fue hace siete años que comenzó a erradicar en Playa del Carmen cuando no hacía nada de ejercicio y contando con sobre peso “Yo pesaba 110 kilos, vivía en la Ciudad de México y no hacía nada de ejercicio, es más no corría…ni las cortinas entonces un amigo me invitó a correr a un grupo de corredores de Playa del Carmen, fui con ellos me sentí muy a gusto, después corrí una carrera de diez kilómetros, luego a la siguiente carrera mi esposa y yo llevábamos 15 años de vivir juntos, no estábamos casados, con un hijo y en esa carrera de 10kms, fue que le pedí matrimonio, fue tanta la emoción que sentí y tanta la emoción que me hizo sentir la gente, que dije yo soy de esto, me encanta correr, después conocí el triatlón, hice mi primer triatlón me fue muy bien y de ahí me agarré a hacer muchísimas cosas, carreras en bicicletas, nadar, aguas abiertas, maratones, medios maratones y un Iron Man”

Sobre la influencia que el deporte ha tenido en la vida de Marcos Velázquez destacó que le ha brindado grandes beneficios y una mejor calidad de vida “Durante 39 años mi cuerpo no fue usado deportivamente así que mi cuerpo esta nuevo, no me duelen las rodillas, no me duele absolutamente nada, me siento muy bien”-Aseguró.

Ha participado en diversos eventos deportivos en Quintana Roo

Para muchos, Marcos Velázquez ha sido motivo de motivación y no solo por su historia y recorrido, sino porque cuando las personas observan la determinación con la que Marcos cruza la meta, no dudan en acercarse a él para saludarlo, felicitarlo o expresarle su admiración.

Para Velázquez una de sus frases que lo caracterizan, sobre todo a la hora de competir es “No intento nada, logro todo” y de esta manera no solo consigue despertar el interés de propios y extraños, sino que también obtiene una peculiar manera de expresar su sentir.

Otro de los retos que Velázquez ha cumplido fue el 22 de abril del 2017 cuando participó en el Iron Man North American Championship Texas en la localidad de Woodland el cual consistió de nadar 3.86 kilómetros, recorrer 180.25 kilómetros en bicicleta y correr los 42.20 de la prueba del Maratón.

En esa ocasión, paró el cronómetro del nado en una 1 hora 44 minutos, terminó la etapa de ciclismo en seis horas 27 minutos y 29 segundos y cerró la carrera con seis horas dos minutos y 25 segundos para completar la extenuante prueba en 14 horas 47 minutos y 51 segundos.

Dice respetar al mar, le teme pero eso lo ayuda a seguir en el deporte

En entrevista, Marcos también contó que curiosamente uno de sus mayores miedos es el mar, destacando “Le tengo mucho respeto al mar, me da miedo pero también es algo que me obliga a enfrentarlo y tenerlo como reto a superar”

El triatleta comentó que a raíz de sus logros, ha destacado también como conferencista donde tiene la oportunidad de compartir sus experiencias con más personas de una manera motivacional.

Finalmente, Marcos Velázquez menciono con orgullo y emoción que el próximo 05 de Agosto competirá acompañado y guiado por su hijo en Cozumel “Estoy feliz porque literalmente confiaré ciegamente en mi hijo que también es mi amigo, compañero y guía, cuando él estaba chiquito yo siempre lo cuidaba para que no le pasara nada y ahora le tocará a él cuidarme y guiarme.”

Entre tantas historias y experiencias que Marcos acumula respecto al deporte se encuentra su participación en la justa deportiva “El Cruce 2018” en donde constó de llegar nadando desde Cancún hasta Isla Mujeres en mar abierto.

Es uno de los orgullos de la entidad y su familia

Guiado por la nadadora Nora Toledano y por su convicción de lograr todo aquello que se propone, Marcos completo la hazaña con tiempo de cuatro horas con tres segundos y así logrando completar la hazaña nadando los 10 kilómetros en el cálido mar del caribe mexicano.

El "Ironman", como es apodado, se mostró emocionado de hacer mancuerna con Nora, la mujer record del nado mexicano, de hecho una de sus marcas implantadas ocurrió en Cancún al nadar 24 horas continuas en la alberca de Odyssey.

Marcos Velázquez

En el 2013:

Aguas abiertas 1,250 metros

Dos medios maratones

Carreras de 5 y 10 kilómetros

5 Triatlones Sprint (Mayatlón, Puerto Morelos, Isla Mujeres, WC Cozumel, Xelha)

Travesía Sagrada Maya

Reto Cancún-Chichén 212K en bicicleta

En el 2014:

Medio Maratón Rock’n Roll, Las Vegas

Triatlón Gatorade, Monterrey

Reto Cancún – Chichén 212K en bici

Triatlón, Isla Mujeres

Triatlón ITU, Cozumel

Iron Man 70.3, Cozumel

Triatlón Blackout, Puerto Morelos

Triatlón Hacienda Tres Ríos

Aguas Abiertas 2,500metros, Bacalar

En el 2015:

Tres triatlones de larga distancia en el mismo año

Blackout Chetumal 100k

Iron Man 70.3 Barcelona

Iron Man 70.3 Los Cabos

En el 2016:

Duatlón Chiapas (Con Rubén Grande, primer evento en el que participan juntos Velázquez y Grande. Los dos sobre bici doble)

(31 de Enero) Triatlón Mérida

(6 de marzo) Medio Maratón Cancún

(18 de junio) Aguas abiertas Bacalar 5k con Natalia Diminico

(26 de junio) Blackout Chetumal con Aceves de Sportlán

(2 de octubre) Iron Man 70.3 Cozumel con Rubén Grande.- Hazaña única antes jamás realizada en la historia de un triatlón. Un triatleta invidente invita a un triatleta amputado arriba de la rodilla para guiarlo en un IM 70.3