"No hay que obligar a la pelota cuando no quiere entrar", Quiñones

Luego de igualar sin anotaciones contra Tapachula en la Copa MX, llovieron las críticas para Tigres, en especial cuando indican que el cuadro de la UANL desprecia la competición alterna, por la actitud en que los futbolistas afrontan estos duelos.

Julián Quiñones, atacante de los auriazules, rechazó la idea de que a Tigres no le importe el torneo copero y comentó que no hacen caso a esos comentarios.

“Siempre se ha comentado ese tema, pero nosotros sabemos que tanto la Liga como la Copa son muy importantes y tratamos de jugarla al mayor ritmo y le damos mucha importancia también. Lo demostramos ayer que siempre estuvimos delante del rival, siempre estuvimos proponiendo, siempre estuvimos con la pelota y a veces los comentarios esos vienen, pero ahora lo que queda es descansar para el partido del fin de semana”, manifestó.

“Esos comentarios, por lo menos yo no les presto mucha atención porque yo soy el que está dentro de la cancha y sé lo que siento cuando estoy jugando, sé lo que siento por un torneo y como soy yo, todos los torneos los juego con la mayor disposición que le doy a todos los torneos”, señaló.

No siempre caen goles

Quiñones comentó que si no se anotó gol ante Cafetaleros en la Copa MX, fue a causa de caprichos que en ocasiones se presentan en el futbol.

“Cuando la pelota no quiere entrar no hay momento para obligarla, no quiso ayer, lo intentamos por todos los medios, por todos los lados, no quiso entrar, pegaron al palo y por fuera. Intentamos y no se cumplió, pero igual entrenamos día a día para afinar puntería y esperemos para la próxima vez que nos toque, hacerlo de la mejor forma”, concluyó.