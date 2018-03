No hay problemas entre Neymar y Cavani: Unai Emery

Se ha especulado sobre un posible roce entre estos dos futbolistas, el DT del PSG lo ha desmentido

“Al final del partido (2-0, ante el Lyon), en un estado emocional muy alto, pudo haber una conversación que uno puede llamar de discusión, pero que son normales, que se producen en todos los partidos, en una dirección u otra, pero eso no rompe la buena armonía, el buen ambiente que hay en el equipo”, dijo en rueda de prensa Emery.

“Son dos jugadores muy competitivos, que quieren lo mejor para el equipo, perímetro, y luego, lógicamente, también tienen unos objetivos individuales. Hay una buena relación dentro del grupo”, comentó el entrenador vasco.

“Primero, se lo diré a los jugadores y, luego, a todo el equipo, por eso vamos a esperar hasta el sábado (al partido de Liga ante el Montpellier”, dijo en rueda de prensa Emery. “Los dos jugadores que son los lanzadores son Cavani y Neymar, porque ellos son capaces y pueden asumir esa responsabilidad”, abundó.

“El ambiente del vestuario es bueno, hablan todos entre ellos (…) Si uno es brasileño, argentino, uruguayo, francés o español… el fútbol hoy es más abierto”, expuso el técnico, quien evocó que el criterio principal es la calidad del futbolista y su capacidad para jugar en equipo, no la nacionalidad.

Te puede interesar

El entrenador del, el español, aclaró que el roce entre el uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar no rompe “la buena armonía” del grupo y rehusó divulgar el orden de preferencia en el lanzamiento de penaltis, el motivo de la discusión entre ambos.Estas declaraciones confirman que hubo momentos de tensión en el vestuario el pasado domingo, cuando los dos latinoamericanos mantuvieron una disputa en pleno terreno de juego en la victoria ante el Lyon (2-0) para decidir quién lanzaba un penalti en el 79.} El diario L’Équipe aseguró que la crispación fue tan tal que Cavani y Neymar casi llegaron a los golpes, extremo queno confirmó.El motivo de la disputa sobre quién lanza los castigos máximos, ya fue tratado individualmente con ellos, contó Emery, aunque declinó desvelar el orden de preferencia.El entrenador delse felicitó de la cena de confraternización que organizó anoche el brasileño, a la que asistieron los dos futbolistas de la polémica, y negó que haya un “clan brasileño” en el vestuario que perturbe su funcionamiento.Emery también halagó las prestaciones del joven argentino Giovani Lo Celso (ex Rosario) y del lateral español Yuri Berchiche (ex Real Sociedad), dos recientes incorporaciones.