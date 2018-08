"No hay por qué despedir a Cardozo", Higuera contesta a aficionado

José Luis Higuera, el director general de Chivas, aseguró este martes que no existen motivos para correr a José Cardozo, quien apenas acumula un punto de 12 probables.

El directivo indicó lo anterior luego de que un hincha le solicitara, por medio de Twitter, que no despida al técnico paraguayo y que al menos lo conserve por un año, además de que le brinde apoyo contratando refuerzos.

“Todos estamos en el mismo barco, no hay por qué despedir a Pepe Cardozo trabaja muy fuerte, confío en él y en todo el plantel, estamos trabajando para regresar a la fórmula que nos dio éxito, recuerda que fue mi responsabilidad al 100% las contrataciones desde hace 3 años”, declaró Higuera por medio de su perfil de Twitter.

El estadio Akron no pesa...

Por si no fuera suficiente, la crisis en la que se encuentra Chivas por la falta de resultados está acompañada por una carencia de 10 meses sin serle posible ganar en casa.

“El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas, las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer, convicción y trabajo de todo el equipo Chivas”, agregó el dirigente rojiblanco en la red social.

