“No hay ofertas por Chicharito, no está en el mercado": Mario Husillos

Mario Husillos, Director Deportivo del West Ham, equipo en el que actualmente milita Javier “Chicharito” Hernández, declaró que no hay intensiones de que el mexicano salga del equipo.

De acuerdo a Marca Claro, el West Ham está a la espera de que en los próximas días regrese Javier “Chicharito” Hernández para reincorporarse a los trabajos de pretemporada del equipo.

La situación del West Ham al finalizar la temporada pasada era compleja, sin embargo, tras la llegada de Manuel Pellegrino al banquillo del equipo del mexicano ha cambiado el panorama.

West Ham cuenta con “Chicharito” para el torneo

En la entrevista que Mario Husillos ofreció para Marca Claro, confiesa que no han recibo ofertas por el “Chicharito” y esto posiblemente sea porque la gente sabe que cuentan con el mexicano para la próxima campaña.

"Tenemos muchas expectativas. No ha habido ofertas, seguramente no las habrá porque la gente sabe que contamos con él. De momento, no está en el mercado en absoluto", dijo Mario.

El Director Deportivo incluso declaró que se encuentran a la espera de que Javier Hernández se reporte con el equipo, ya que el futbolista se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras participar con la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial Rusia 2018.

"Le estamos esperando con energía y muchas ganas para que se adapte a esta nueva etapa", agregó Husillos.

La temporada para el West Ham dará inicio el próximo 12 de agosto, fecha en la vsitarán al Liverpool, momento en el que se espera ver al Javier Hernández listo para la nueva campaña.