“No estén chingando” Julio César Chávez no aguantó la criticas hacia su hija

Nicole Chávez es la única hija de la leyenda en el box, Julio César Chávez. La joven posee 24 años y actualmente participa en un reality show llamado “La casa de los famosos”. Sin embargo, su participación en este programa no ha sido del agrado de varios televidentes, que, por una u otra razón, la critican constantemente.

Julio César Chávez no soportó los continuos juicios negativos que se le dedican a su hija, por lo que decidió emitir un mensaje por medio de sus redes sociales. En una video que se encuentra en la cuenta oficial de la leyenda mexicana, el ex pugilista hizo algunas polémicas declaraciones:

“A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y chingue y chingue con mi hija, quiero decirles que a mí en lo particular no me afecta nada, yo estoy muy contento”.

En La Verdad Noticias te contamos que en el video se puede observar que Julio César Chávez está cargando a uno de sus nietos y así como defendió a su hija de las críticas negativas, el ex boxeador decidió defender también a Omar y a Julio César Chávez Jr:

"Cuando no chingan con Julito, chingan con Omar o chingan con mi hija. Así que a quien no le guste, pues no la vean, pero ya no estén chingando, por favor”.