"No está listo para el Real Madrid"; Rivaldo pone en duda a Santiago Solari

Hacerse responsable de uno de los equipos más importantes en todo el mundo no es compromiso que cualquiera pueda realizar, por tal razón el ex jugador Rivaldo afirma que Santiago Solari no se encuentra listo para dirigir las filas del Real Madrid.

El que llegó a ser estrella del Barcelona opinó que no observa la capacidad necesaria en el Indiecito, pese a que solamente vaya a comandar "uno o dos partidos" en el certamen.

"Se quedará solo uno o dos partidos, antes o después el Madrid llegará a un acuerdo con un nuevo entrenador. Por ahora Solari es una buena opción ya que conoce al club y los jugadores, de todas formas no creo que se vaya a quedar mucho tiempo porque aún no está listo", comentó.

Santiago Solari

Pasos de Zidane

Que Santiago Solari persiga el camino de cómo llegó Zinedine Zidane al primer equipo merengue no significará el mismo éxito atravesado con el francés.

"A pesar de estar en la misma situación que Zidane no espero que se repita la misma transición con éxito. Con todo el respeto por el trabajo de Solari, no parece tener las condiciones, por el momento, para convertirse en entrenador oficial del Real Madrid", declaró Rivaldo.

Antonio Conte parece ser el afortunado de suplir a Julen Lopetegui, un técnico que a punto de vista del Campeón del Mundo con Brasil en 2002 apareciería bien por su mano dura.

Antonio Conte

"Traer a Conte, que es un entrenador con disciplina, podría ser útil ya que quizás los jugadores se relajaron demasiado después de las últimas temporadas de éxitos".