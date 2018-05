"No depende de mí", se crean las dudas de la continuidad de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Faltando sólo unos días para luchar por su tercera Champions League consecutiva, cuarta con el Real Madrid y quinta en total, el astro portugués Cristiano Ronaldo genera cierta preocupación a la directiva y afición de los Merengues al no mostrar compromiso de continuar en el club la próxima temporada.

El delantero del Madrid fue entrevistado para el programa español Chiringuito, el crack de Portugal no dio la misma respuesta que hace un año ante la pregunta de Josep Pedrerol acerca de su permanencia.

"¿Dije eso? Yo ahora tengo 23 años de edad biológica. Falta mucho, hasta los 41... ¿Si puedo repetir la frase? Estoy bien, feliz, cómo me voy a quejar. El sábado jugamos otra final, la gente está con Cristiano, la afición. Estoy muy bien, pero hay cosas que no dependen de mí. En mi casa, sí; en el Madrid, no", contestó después de que el entrevistador lo obligó a recordar que el año pasado comentó que se retiraría en el Madrid con 41 años.

"Mi futuro es el sábado, jugar, ganar y entrar en la historia. El futuro es el presente", añadió.

Tocando el tema de los rumores que colocan a Neymar en el equipo la próxima temporada, Ronaldo declaró que ese tipo de información se rumora cada año para la institución, pero que al final “no llega nadie”.

"No controlo esas cosas. Llevo aquí ocho años y siempre se habla de 50 jugadores que van a venir y al final no viene nadie. En septiembre van a venir muchos jugadores y al final los que llegamos a las finales somos siempre los mismos", finalizó.

