Niño que lloró en juego del Puebla recibe beca del 100% para ser futbolista

Puebla encuentra a niño que lloró con gol de Guillermo Martínez

El niño que se hizo viral por llorar el gol de Puebla hoy recibió un premio, pues la directiva de la franja logró encontrarlo junto a su familia para un merecido reconocimiento.

Dylan Flores, nombre del pequeño, fue llamado por la directiva de la franja para hacerle llegar un premio sorpresa al "enfranjadito", como la afición ya lo hace llamar.

En ese sentido, el niño que rompió en llanto por el gol de la franja, será recompensado con una beca deportiva para iniciar su camino hacia la carrera de futbolista profesional.

Puebla encuentra a niño que lloró con gol de Guillermo Martínez

Puebla encuentra a niño que lloró con gol de Guillermo Martínez

Dylan Flores, conocido por la afición del Puebla como el "enfranjadito", fue reconocido por la directiva del club debido a su fidelidad por el equipo.

"Ese día fue una experiencia inigualable porque cuando metió la chilenita Memo Martínez empezamos a celebrar y de felicidad se me salieron las lágrimas, después el Club Puebla me estaba buscando y por medio del WhatsApp de mi mamá nos contactaron para asistir a su entrenamiento", comentó el menor.

Como agradecimiento a su pasión por el equipo, La Franja le otorgó una beca del cien por ciento para su formación deportiva profesional en la Academia de Fútbol del Puebla FC.

La familia del pequeño Dylan agradeció al equipo por dicha oportunidad y desde luego aceptaron orgullosos la formación profesional del pequeño, tal como se mostró en el Twitter de la Franja.

“Es un sentimiento indescriptible, no hay palabras para expresar lo que uno siente cuando ve a su hijo gozar y celebrar la pasión del fútbol, el día de ayer me comuniqué con la Academia del Puebla en Cholula Chaltepec y me confirmó que le otorga la beca del cien por ciento y el día de mañana se hará un entrenamiento para hacerle una prueba", comentó el señor Felipe, padre de Dylan.

Finalmente Dylan convivió con todos los jugadores del equipo y mismos que le firmaron la playera oficial a manera de agradecimiento.

Niño que lloró en Puebla se vuelve viral

Seguramente recordarás como La Verdad Noticias te informó sobre este famoso niño, pues la misma cuenta de Twitter del Puebla pidió ayuda para poder localizarlo.

Fue durante el partido del pasado fin de semana cuando el jugador Guillermo Martínez anotó un golazo de chilena para empatar el partido, haciendo que el Puebla pueda seguir de líder por una semana más.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!