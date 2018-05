Niña de 5 años es criticada por jugar futbol

Una niña de cinco años, de nombre Lola, le fascina jugar futbol como a muchos de sus compañeros. Cabe mencionar, que hasta es integrante del equipo de prebenjamines de la Sociedad Deportiva Esclavitud. Sin embargo, hay mucha gente que no le parece que la niña disfrute tanto el deporte, como de igual manera un compañerito se lo recalcó. Lola le comentó a su mamá.

"Mamá, hoy un niño del cole me dijo que no podía jugar al fútbol porque las niñas no juegan al fútbol".