Nikita Mazepin TENDRÍA PROBLEMAS en Fórmula 1 por polémico video.

El piloto ruso Nikita Mazepin podría encontrarse en problemas con la Fórmula 1, luego de que se pudiera ver un video en redes sociales en el que estaba manoseando a una mujer dentro de un auto y ante ello el equipo Hass condenó el acto del joven de 21 años de edad.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento".

Here is a fully blurred version, anonymising the girl: pic.twitter.com/K65ucReaOA — Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) December 9, 2020

Nikita Mazepin se disculpa por video polémico

A pesar de que el video comprometedor lo borró Nikita Mazepin, fueron varios los usuarios de Instagram que lo descargaron y ahora se sigue visualizando el contenido; en el clip se puede ver al ruso como copiloto y se puede apreciar que da la vuelta para tocar el escote de una mujer que va en el asiento trasero del automóvil.

Es oportuno mencionar que el joven Mazepin la pasada semana firmó un contrato por varios años para estar en la siguiente temporada de la Fórmula 1, en donde estará haciendo equipo con el alemán Mick Schumacher. Ante los hechos ocurrido y los problemas que podría acarrearle en la máxima categoría del automovilismo; el piloto Nikita compartió una disculpa en redes sociales.

Nikita Mazepin.

Te puede interesar: ‘Checo’ Pérez y la historia del jet privado que lo SALVÓ en Sakhir

"Me gustaría disculparme por mis recientes actos, tanto por mi comportamiento inapropiado como por el hecho de que haya sido publicado en redes sociales. Estoy arrepentido por la ofensa que he causado y por la vergüenza que he provocado al Haas F1 Team. Tengo que adherirme a unos estándares más altos como piloto de Fórmula 1 y soy consciente de que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto".

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.