Nike pierde 14 billones de dólares por no firmar a Stephen Curry

Si duda uno de los sueños más grandes de todo atleta o deportista es llegar a ser patrocinado por la prestigiosa marca deportiva Nike, empresa líder en el ramo deportivo tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, ya que entre sus estrellas patrocinadas se encuentran;LeBron James, Kevin Durant, Tiger Woods, y Cristiano Ronaldo, en donde algunos de ellos han firmado un acuerdo de por vida con Nike.

Stephen Curry no firmó por error de un ejecutivo

Sin embargo, uno de los atletas más relevantes de la NBA, Stephen Curry, decidió no firmar con Nike y por ende no sumarse a ese grupo de élite en el deporte. La razón por la cual la monstruosa compañía no dio el visto bueno , fue gracias a la ignorancia de un ejecutivo quien no contaba con la información suficiente del tema y provocó un gran error que costó billones de dólares.

Para la marca Nike, el hecho de que Steph Curry promocionara su calzado no debería haber sido una decisión que necesitara ser analizada, ya que el jugador ya había tenido contratos anteriores con la marca, incluido su padrino, Greg Brink, quien trabajó para Nike. Curry también había lucido zapatillas Nike durante toda su etapa universitaria.

Luego de haber sido elegido en el puesto número 7 en el Draft, tenía todo el sentido el contratar a Curry con un gran contrato para que otras marcas no se lo apoderen. De hecho, nadie dudaba de que Curry usaría Nike en sus inicios en la NBA, sin embargo, una mala decisión ejecutiva terminó por arruinar un jugoso negocio multimillonario.

