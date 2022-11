¿Nike patrocina al Conalep?; así sería su nuevo “uniforme”

Existen creativos tecnológicos que puedan generar todo tipo de sueños, como lo señala un usuario de redes, quien ha ganado popularidad debido a su propuesta de uniforme para “la selección de deportes del Conalep”, bajo la firma de Nike.

En México, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), es una institución educativa de nivel medio superior, el cual forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

Un creador de contenido ha buscado brindar una nueva perspectiva del Conalep, “al formar una alianza con la firma Nike”, la cual solo es una iniciativa propuesta por un creador de contenido para el uniforme de un equipo de fútbol, por lo que no es una colaboración real.

Nike recibió un currículum muy original

El pasado mes de septiembre también se volvió viral el curioso caso de una joven que envió a Nike su currículum en forma de pastel. Hecho que en La Verdad Noticias te contamos cómo sucedió.

La protagonista de la historia es Karly Pavlinac Blackburn, quien envió su currículum vitae en forma de pastel, con la esperanza de que la empresa de Nike se fijará en su solicitud y le diera una oportunidad laboral.

La historia se hizo viral cuando la mercadóloga de nombre Karly Pavlinac Blackburn, aprovechó el festejo del Just Do It Day para enviar a la empresa de Nike un pastel con la decoración de su currículum.

CV de Karly Pavlinac Blackburn

Cabe mencionar que el pastel con su CV se lo envió a Nike en Beaverton, Oregón, con el fin de que le dieran una oportunidad, en el rubro de product marketing, brand managing o growth marketing.

Y es que el obsequio con Currículum Vitae fue entregado por la repartidora Denise Baldwin, ella tenía la misión de entregar el pastel al gerente responsable de recursos humanos y a nadie más, y al lograr su objetivo la historia se hizo viral.

