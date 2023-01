Nike demanda a empresa por el registro de la frase “Just Dao It”

A lo largo de su historia, Nike ha generado ganancias multimillonarias gracias a su eslogan “Just Do It”, el cual ha provocado el inició de una demanda contra un empresa digital llamada TacVue, por querer registrar la frase “Just Dao It”.

Estudios como “Apparel 50 2022” registran que Nike alcanza un valor de marca de 33 mil 176 millones de dólares, y esto es gracias a la reputación en su imagen que ha construido con poderosos esloganes como “Just Do It” o su logo en forma de paloma.

De acuerdo con información del portal especializado Merca2.0, la empresa multinacional presentó una querella en la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, contra “Just Dao it”.

¿Qué busca Nike con la demanda?

La petición legal en contra del registro busca impedir que la compañía TacVue proceda al registro con el objetivo de ofrecer “servicios informáticos (…) creación de una comunidad en línea para usuarios registrados (y) participar en debates.

Según el procedimiento legal interpuesto por Nike, la empresa demandada también busca “recibir comentarios de sus compañeros, formar comunidades virtuales, participar en redes sociales y jugar juegos”.

El eslogan de “Just Do It” ha sido usado por Nike desde 1989, destacando campañas como la que lanzó con Colin Kaepernick, cuando este fue suspendido por la NFL de jugar en partidos de la liga, por hincarse en la interpretación del himno de Estados Unidos previo a los partidos.

Nike defiende su slogan “Just Do It”

Colin Kaepernick

Ante el valor que “Just Do It” tiene para Nike, la batalla legal de la marca realmente tiene el objetivo de impedir que se aproveche todo lo que ha construido por décadas y con los alcances que sus acciones han logrado.

Con Just Do It, Nike ha consolidado una importante comunidad e historia alrededor de la narrativa deportiva, con la que se ha consolidado en el mercado siendo ejemplo no solo de la innovación que demanda una buena estrategia de content marketing, también de trabajo.

