Nicolás Jarry suspendido por doping positivo durante la Copa Davis (VIDEO)

Otro caso de doping positivo se presentó en el mundo deportivo, ya que el tenista chileno Nicolás Jarry, fue suspendido de forma indefinida luego de salir positivo en un control antidopaje realizado durante la fase final de la Copa Davis, celebrada el pasado noviembre del 2019 en la ciudad de Madrid, España.

Jarry arrojó positivo

Jarry asegura no haber violado el reglamento

Ante la terrible noticia, el tenista sudamericano argumentó en su defensa que “nunca” ha tomado sustancias prohibidas durante su carrera, declarando que el resultado positivo fue causado por unas multivitaminas que estaban contaminadas y que ingirió sin tener conocimiento de ello en su momento.

Nicolás fue sometido a la prueba el pasado mes de noviembre

“Nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida. Los niveles de esas sustancias son tan increíblemente bajos que no me dieron ningún beneficio para mejorar mi rendimiento”, explicó el actual número 78 del ranking mundial a través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

La Federación Internacional de Tenis informó que el análisis de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), encontró la presencia de ligandrol y estanozolol, sustancias consideradas como prohibidas, en la muestra A de orina que se le tomó al tenista de 24 años hace un par de meses. Stanozolol es un esteroide y ligandrol es una sustancia que se usa para aumentar la masa muscular.

Esta fue la sustancia que Jarry consumió

Nicolás Jarry tomó la decisión de recurrir la suspensión provisional: “Estos próximos días y semanas dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias, para que mi equipo legal y yo podamos aclarar de forma rotunda esta situación”.

