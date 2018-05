Nicolás Castillo ya porta la playera del Benfica

El lunes por la tarde la noticia de que Nicolás Castillo ya estaba en Portugal, corrió como pólvora, pues aseguraban que era un hecho que el jugador sería el nuevo refuerzo del Benfica. Tal como lo indicaron los rumores, Nico, que ya se había despedido de los Pumas hizo oficial su salida de los universitarios, pues ya ha firmado con el Benfica.

De acuerdo a medios de comunicación portugueses, Nicolás Castillo llegó a un acuerdo con el Benfica y su contrato fue firmado por 5 temporadas, con un monto de 6.5 millones de euros. Luego de realizar los exámenes médicos, se procedió a firmar el contrato.

Nicolás Castillo, disfrutará de su periodo vacacional y será presentado de manera oficial, al regresar de las mismas. Por lo pronto, el jugador aprovechó la visita y se tomó una foto donde se le puede ver portando la playera de su nuevo equipo.

Nico podría ser el nuevo compañero de Raúl Jiménez, quien actualmente juega con el Benfica. El equipo de Lisboa, quedó segundo en la Liga, justo detrás del Porto. Se especula que el número que portará Nicolás Castillo, será el “30”.

De acuerdo al periodista de Récord, Pedro Ponte, lo que llamó la atención de Nico Castillo al Benfica, fueron los grandes números que tuvo el atacante con los Pumas de la UNAM, ya que encajan con el perfil de futbolistas de su nuevo equipo.

“Sus números de goles en México son muy buenos y tiene las características que Benfica buscaba.”, mencionó el periodista.

Además, Pedro Ponte no auguró una temporada cantada de éxitos, pues el paso de Nicolás Castillo por Europa no ha sido el mejor. Sin embargo, con los Pumas logró hacer más de 10 goles, cantidad que hace mucho no alcazaba un delantero universitario.