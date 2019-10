Nico Castillo y sus ganas de competir en F1

Nico Castillo y su ganas de competir en F1.

La segunda pasión del mexicano Sergio 'Checo' Pérez es el futbol, razón por la cual el delantero chileno del América Nicolás Castillo, aficionado al automovilismo deportivo, quiere cambiar por unos momentos los papeles con el piloto de Racing Point.

Quiere cambiar de roles

"Me encantaría (ser piloto). Le cambio el rol a Checo por unos días. Tuve la oportunidad de estar con los ingenieros y todo lo que mueven, todo lo que hacen, realmente unas bestias por todo el trabajo invisible que hacen porque obviamente ven a Checo, ven al auto y no ven todo el trabajo qué hay detrás y eso es lo que más me gusta", contó Castillo en entrevista con RÉCORD.

Al chileno siempre le ha gustado el automovilismo.

"Sería piloto de Ferrari, me encanta, tengo un buen amigo Charles (Leclerc) que está día a día mejorando, creo que va a ser el próximo campeón del mundo y desearle mucha suerte. Ferrari era el auto rojo que todos veían, siempre estaba peleando los primeros lugares y yo festejaba con ellos", recordó el delantero quien fue invitado por el piloto mexicano para disfrutar del Fórmula Uno Gran Premio de México.

Castillo platicó que ha ido a otras carreras de la máxima categoría del automovilismo deportivo, como Mónaco, pero ninguna se compara con la de México en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez.

El tapatío quiere llevarse el Gran Premio de México.

"Estoy contento de estar aquí, por la invitación que me hicieron para estar en el equipo de Checo. Con el tiempo me he encariñado más con la Fórmula Uno. Desde chico me gustan los autos, las carreras y hoy en día el mundo del fut me da la posibilidad de estar aquí en un evento tan grande como lo es la Fórmula Uno y tratar de disfrutarlo. Los autos y la velocidad es algo que no deja de estar en mi cabeza", aseguró Nico.

"Mi piloto favorito hoy en día es Charles (Leclerc) y Checo", enfatizó.

