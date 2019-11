Nico Castillo EXPLOTA contra David Faitelson y lo tacha de COBARDE (video)

Nico Castillo EXPLOTA contra David Faitelson y lo tacha de COBARDE

El delantero chileno de las Águilas del América, Nicolás Castillo, protagonizó un enfrentamiento en redes sociales luego de reventar al polémico analista deportivo de la cadena ESPN, David Faitelson, tras compartir una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que el atacante azulcrema le tiró con todo al comentarista.

Nico Castillo explotó contra Faitelson

Castillo se burló de la agresión del "Cuauh"

En dichas historias Castillo intentó humillar al pupilo y compañero de José Ramón Fernández, al recordar aquel incidente en donde el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo agredió en la zona de vestidores del Estadio Luis "Pirata" Fuente: “únicamente sabe lo que es tener el puño de Cuauhtémoc Blanco en la cara”, publicó.

Meme de la agresión de Cuauhtémoc sobre Faitelson

"Vergüenza deberías de sentir al hablar de todo pero no saber prácticamente de nada; por enésima vez, qué fundamentos tienes para hablar de deporte si nunca los has practicado. En lo que sí sabes y eres el único, es cómo se siente el puño del Cuauh en tu cara", apuntó.

El jugador compartió estos mensajes en sus historias de Instagram

De la misma manera el delantero americanista señaló que David Faitelson no tuvo el valor para cuestionarlo frente a frente, ya que durante una visita de Castillo a dicha televisora el periodista no emitió ninguna crítica en su contra, como normalmente lo hace ante millones de personas en los distintos espacios televisivos, hecho por lo que el ariete andino lo tachó de “cagón”.

Castillo aseguró que Faitelson no tuvo el valor para encararlo

"Cuando fui a tu canal no fuiste capaz de decirme nada a la cara... Me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes; siempre serás un cagón. ¡David Faitelson es para ti! Ya que no tengo Twitter te lo mando por aquí... Eres un cagón", sentenció.

Castillo continuó el ataque

Nico Castillo EXPLOTA contra David Faitelson y lo tacha de COBARDE

Faitelson respondió de manera tibia

Por su parte, David Faitelson salió a dar la cara a través de su cuenta de Twitter y en un intento por desviar la atención del tema, el comentaristas expuso los números conseguidos por Nicolás Castillo durante el actual Torneo Apertura 2019 para justificar sus argumentos.

Lo que tiene que hacer Nico Castillo es dejarse de tonterías y jugar al futbol…Cobra casi 3 millones de dólares al año (más de 58 millones de pesos) y siempre esta lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi “robar” … — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2019

"Lo que tiene que hacer Nico Castillo es dejarse de tonterías y jugar al futbol… Cobra casi 3 millones de dólares al año (más de 58 millones de pesos) y siempre esta lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi 'robar'", respondió Faitelson.

David Faitelson también se enganchó

