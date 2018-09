Nicklas Bendtner le rompe mandíbula a taxista y es arrestado.

El delantero Nicklas Bendtner de 30 años de edad ha vuelto a dar de que hablar, pero esta vez no dentro de la cancha sino fuera de ella, el ex Arsenal ha sido detenido por romperle la mandíbula a un taxista.

"Puedo confirmar que esta noche ha habido un asalto grave a uno de nuestros conductores. El conductor se encuentra actualmente en la mesa de operaciones con la mandíbula rota", aseguró Rasmus Krochin, portavoz de la compañía 'Dantaxi' a 'bt.dk', antes de denunciar la identidad del atacante: "El asalto ha sido denunciado a la policía y podemos confirmar que el agresor es Nicklas Bendtner".

El portavoz de la compañía Dantaxi confirmó que el conductor estaba en cirugía.

La policía de igual manera confirmó la agresión de Nicklas Bendtner al taxista, ocurriendo a las 2:41 de la madrugada de sábado para domingo.

Cabe recordar que no es la primera ocasión que Nicklas Bendtner tiene algún percance de este tipo, ya que en el año 2014 un conductor lo acusó de bajarse los pantalones y frotar sus partes íntimas contra el taxi.

"Me llamó pequeña puta y me dijo que me iba a f.... He visto borracheras en mi vehículo, pero nada como esto", aseguraba la víctima.