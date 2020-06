Nick Kyrgios tacha de “egoístas” a organizadores del US Open

El tenista australiano Nick Kyrgios es conocido por ser muy polémico, luego de darse el ok para el US Open, el jugador tachó a los organizadores de “egoístas”, esto por llevar a toda costa la celebración de dicho Grand Slam a pesar de lo que se vive por la pandemia del coronavirus, incluso, Rafael Nadal y Roger Federer también se han sumado a las manifestaciones para no llevar a cabo el torneo.

Nick Kyrgios

Kyrgios rechazó la realización del US Open

"La gente que vive en Estados Unidos quiere que el US Open se lleve adelante. Egoístas. Yo tengo preparado un traje de materiales peligrosos (los llamados EPI para personas de riesgo) para cuando viaje desde Australia y estaré dos semanas después en cuarentena a mi vuelta", ha señalado el jugador 'aussie' en Twitter.

Kyrgios reventó a los organizadores del US Open

Es oportuno mencionar que esto se debió porque la Federación Internacional de Tenis anunció el día de ayer que el circuito de tenis de la ITF se reanudará el 3 de agosto para los eventos femeninos y para los masculinos el 17 de agosto; ambos incluirán rondas de clasificación.

Nick Kyrgios explota y se niega a jugar el US Open

Ante esta situación y a pesar de las duras críticas de diferentes tenistas, la Directora Ejecutiva del Grand Slam de los Estados Unidos, Stacey Allaster, aseguró que los planes siguen en pie para su celebración el próximo 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre del presente año, además de insistir que se contará con todas las medidas de salud pertinentes para evitar cualquier tipo de contagio entre los participantes y sus equipos.