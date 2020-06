Nick Kyrgios se niega rotundamente a jugar el US Open

Primero fue Rafael Nadal y después Novak Djokovic quienes han rechazado ir a la ciudad de New York, sede del US Open y una de las ciudades con más casos registrados de coronavirus; pero el tenista australiano, Nick Kyrgios, expresó en su cuenta de Twitter que no solamente es el tema del Covid-19, de igual manera la crisis social que se vive en suelo estadounidense por las protestas raciones tras la muerte de George Floyd.

Nick Kyrgios

Kyrgios se sumó a la lucha contra el racismo

“Están intentando que el US Open se celebre. Egoísta con todo lo que está pasando en estos momentos, obviamente por el Covid-19, pero también las protestas en las calles. Juntos debemos superar estos desafíos, antes de buscar el regreso del tenis. ¿Piensan que el US Open debería seguir adelante?” preguntó de forma contundente el polémico tenista Kyrgios a los organizadores del torneo.

Nick alzó la voz contra el racismo

Ante esta situación y a pesar de las duras críticas de diferentes tenistas, la Directora Ejecutiva del Grand Slam de los Estados Unidos, Stacey Allaster, aseguró que los planes siguen en pie para su celebración el próximo 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre del presente año, además de insistir que se contará con todas las medidas de salud pertinentes para evitar cualquier tipo de contagio entre los participantes y sus equipos.

Kyrgios no piensa jugar en estas condiciones

Stacey Allister fue nombrada recientemente como la nueva directora del US Open, reemplazando en el cargo a David Brewer y será la primera mujer que ocupe el cargo de directora de un torneo de Grand Slam, aunque también permanecerá como directora ejecutiva del tenis profesional en la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), puesto que desempeña desde el año 2016.