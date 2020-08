Nick Kyrgios NO competirá en el US Open por miedo al COVD

El No. 40 del mundo Nick Kyrgios ha sido un crítico abierto de los torneos de exhibición organizados en medio de la pandemia, especialmente el Adria Tour organizado por Novak Djokovic.

Al retirarse del US Open, que comenzará en Nueva York el 31 de agosto, sigue a la australiana Ashleigh Barty, quien dijo a principios de esta semana que no competiría en lo que será el segundo Grand Slam del año.

"Tomemos un respiro aquí y recordemos lo que es importante, que es la salud y la seguridad como comunidad", dijo Kyrgios en un video publicado por Uninterrupted.

Nick Kyrgios llegó a la tercera ronda del US Open del año pasado.

"Podemos reconstruir nuestro deporte y la economía, pero nunca podremos recuperar vidas perdidas".

"No jugaré este año en el Abierto de Estados Unidos. Me duele en lo más profundo no estar compitiendo en una de las mejores arenas del deporte, el Arthur Ashe Stadium".

"Pero estoy sentado para la gente, para mis australianos, para los cientos de miles de estadounidenses que han perdido la vida, para todos ustedes” dijo hablando por la pandemia de Covid-19.

Kyrgios agregó que no tiene problemas con los organizadores que del torneo, ni con los jugadores que compiten y actúan "apropiadamente" y "con seguridad".

Sin embargo, parecía continuar criticando el Adria Tour, después de lo cual varios jugadores, incluido el No. 1 del mundo Djokovic, dieron positivo por Covid-19.

"Los jugadores de tenis, deben actuar en interés de los demás y trabajar juntos", dijo Kyrgios.

"No puedes estar bailando en las mesas, ganando dinero por Europa o tratando de ganar dinero rápidamente organizando una exhibición.

"Eso es tan egoísta".

El Adria Tour estaba programado para jugarse en cuatro ciudades de los Balcanes del 13 de junio al 5 de julio, pero se canceló cuando Djokovic, su esposa Jelena, otros tres jugadores, tres entrenadores y la esposa embarazada de un jugador dieron positivo por el virus.

Después de su prueba positiva, Djokovic se disculpó por causar daño y dijo que los eventos se habían organizado "para finalmente unir a las personas por razones filantrópicas".

El No. 3 del mundo Dominic Thiem, que compitió en el Adria Tour, también defendió a Djokovic, y le dijo a CNN Sport el mes pasado que los eventos "no violaron ninguna ley".

Los organizadores han propuesto medidas estrictas para permitir que se celebre el Abierto de EE. UU., incluida la idea de crear una burbuja para los jugadores en un hotel de aeropuerto en las afueras de Manhattan, donde se alojan la mayoría de los jugadores, y restringir los números de comitiva a solo uno.

El primer torneo de la WTA desde marzo está programado para comenzar el lunes cuando comience la preparación para el US Open.