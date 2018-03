Agencias/Diario La Verdad París, Francia.- Neymar y los privilegios que goza en el PSG. No cabe duda que desde el fichaje de Neymar por el equipo parisino ha llegado para ser la figura y no vivir a la sombra de nadie. Por tal motivo los jeques dueños del PSG no dudaron en tentarlo con la mayor comodidad para que el astro brasileño decidiera salir del FC Barcelona.

. El astro carioca tiene un par de fisioterapeutas de forma exclusiva que lo siguen a todos lados y que únicamente se encargan del cuidado de Neymar, incluso si lo requirieran no podrían descuidar al 10 del equipo.

De igual manera por lo dicho en el diario galo, Neymar por contrato no puede recibir entradas fuertes en los entrenamientos y de igual forma salió a la luz que el delantero no puede comprometerse a realizar labores defensivas en los partidos, algo que seguramente Emery puede desconocer.

Neymar será el único dueño de los cobros de penal, mientras en su primera campaña seguirá compartiendo con su compañero Edinson Cavani. Información que seguramente podrá traer eco en el interior del equipo que hasta el momento se mantiene líder invicto en la Ligue 1 y que en Champions League sigue con paso perfecto en sus tres primero duelos.